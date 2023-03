“Everything Everywhere All at Once” gana el Oscar a mejor película

«Everything Everywhere All at Once», de los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, cumplió con los pronósticos y ganó este domingo el óscar a la mejor película en la 95 edición de los premios de la Academia de Hollywood, frente a la otra favorita, «The Fabelmans»

«No hay otra película con un reparto mejor que este. El óscar es para todos nosotros», aseguró el productor del filme, Jonathan Wang, al recoger el galardón.

Posteriormente, Daniel Kwan tomó la palabra y agradeció a la industria de Hollywood por aportarle «inspiración» durante toda su vida y servirle como «un refugio ante el caos del mundo».

El resto de filmes que se postulaban en esta categoría eran «The Fabelmans»; «All Quiet on the Western Front»; «Avatar: The Way of Water»; «The Banshees of Inisherin»; «Elvis»; «Tár»; «Top Gun: Maverick»; «Triangle of Sadness» y «Women Talking» .