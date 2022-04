Exembajadora de EEUU replica la noticia de extradición de JOH

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Lisa Kubiske, exembajadora de Estados Unidos en Honduras, hizo eco este jueves de la noticia de que extraditarán al expresidente Juan Orlando Hernández la próxima semana.

La diplomática publicó a través de su cuenta oficial de Twitter: “Ex presidente hondureño Hernández será extraditado a EE.UU. la próxima semana”.

Kubiske posteó ese titular con un enlace a una noticia sobre el tema, con una fotografía donde aparece la casa del exmandatario y una patrulla de la Policía Nacional (PN). El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández será extraditado la próxima semana a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas y armas de fuego.

