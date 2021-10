Exhortan al CN a que hondureños que no tienen su DNI puedan votar

El dirigente del Partido Liberal, Víctor Cubas, exhorta al Congreso Nacional a aprobar un decreto que permita votar a los hondureños que se enrolaron y que por negligencia del Registro Nacional de las Personas (RNP) no se les entregó su nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).

El RNP debe elaborar un listado adicional de todo aquel hondureño que se enroló pero que por una serie de inconsistencias no se les entregó su nuevo documento de identificación, demandó Cubas.

El liberal manifestó que todos esos hondureños que se enrolaron tienen derecho a ejercer el sufragio con la identidad denominada “vieja”.

“El Congreso Nacional debe analizar este tema (…) y emitir un decreto para que los que se enrolaron voten con la identidad vieja”, expresó.

No obstante, Cubas dijo que a quienes no se enrolaron no se les debe permitir ejercer el sufragio puesto que no les interesó hacerlo en su momento.