Exigen al Gobierno reparación de bordos en el Valle de Sula

El empresario Raúl Peña hizo un llamado este miércoles a las autoridades del Gobierno a que procedan a la reparación de los bordos en el Valle de Sula ya que siguen sin ser reparados.

La zona norte es un polo de desarrollo, las empresas están ubicadas en Choloma y La Lima y cuando esos municipios y sus alrededores se inundan las pérdidas son millonarias, agregó El empresario recordó que es obligación del gobierno ejecutar esos proyectos de reparación de bordos y carreteras.

“En vez de estar guardando el dinero, porque el gobierno apenas ha utilizado un 45 % del Presupuesto, lo que indica que no hay ejecución, no hay inversión pública y si no hay inversión no hay empleo ni desarrollo”, zanjó Peña.