extraditan a JOH, niegan visa a Ana y derogan ZEDE

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Hoy es domingo, por lo que Diario Tiempo tiene preparado para sus lectores un resumen de lo más importante acontecido durante la última semana a nivel nacional.

Es por eso que, a continuación, se muestran las noticias más impactantes desde el lunes 18 de abril hasta este domingo 24 de abril.

Entre lo más destacado se encuentra la histórica extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, quien estuvo preso en el Comando de Operaciones Especiales (Los Cobras) por más de dos meses.

De igual manera, resalta la noticia de que Estados Unidos no le renovó la visa a la exprimera dama Ana García. Este hecho la estaría dejando por fuera de su presencia en el juicio de Hernández en Nueva York.

Además, destaca la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE) en el Congreso Nacional.

A continuación, las noticias más importantes de la semana:

CNA desvela corrupción en la SEDIS; 581 acuerdos en un día

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes un informe que revela que hubo un “concierto de corrupción” protagonizado por altos exfuncionarios de la ahora extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).

El informe titulado «Los altos funcionarios de Sedis que cerraron con broche de oro su concierto de corrupción» expone varias irregularidades que encontraron en su análisis.

En primera instancia, el informe revela que horas antes de efectuarse la toma de posesión, se aprobó un presupuesto para otorgar 581 acuerdos permanentes.

CSJ confirma extradición del “Tigre” Bonilla tras apelación

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de revisar el recurso de apelación presentado por la defensa del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, en horas de la tarde de este miércoles, por unanimidad de votos ratificó su extradición.

El pasado 8 de abril, un magistrado de la CSJ dio luz verde a la solicitud de extradición de los Estados Unidos. Seis días después, la defensa del exdirector de la Policía interpuso un recurso de apelación ante la extradición.

El miércoles, 20 de abril, el peno de magistrados, realizó el análisis de este recurso interpuesto por los abogados defensores de Bonilla, el cual fue declarado inadmisible, ratificando la decisión del juez de primera instancia en conceder la extradición del “Tigre”.

Por unanimidad, Congreso Nacional deroga las ZEDE

La noche de ayer, miércoles, el Congreso Nacional (CN) aprobó la derogación total de las Zonas de Empleo de Desarrollo Económico (ZEDE).

La ley la derogaron “por unanimidad” de los 128 diputados del Congreso en una sesión dirigida por el presidente del Legislativo, Luis Redondo.

Tras la derogación, toda ley orgánica, leyes, reglamentos, resoluciones, así como cualquier disposición, acto, contratos, concesiones o cualquier otra normativa relacionada a las Zonas de Empleo, “carecen de validez jurídica”.

Llegó el día de extradición: así fueron últimas semanas de JOH

Llegó el día para el expresidente Juan Orlando Hernández, quien tras permanecer más de dos meses guardando prisión en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales conocido como “Los Cobras”, este jueves 21 abril serpa extraditado a Estados Unidos (EE.UU.) por su vinculación con delitos del tráfico de drogas y uso ilegal de armas.

Así lo confirmó la noche de ayer, miércoles, la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado. En el boletín, la institución estableció que la orden de extradición se ejecutaría a partir de las 7:00 a.m. de hoy desde la base aérea Hernán Acosta Mejía.

Para garantizar el éxito de la extradición de JOH, la institución armada realizó ayer miércoles, desde tempranas horas, un simulacro donde movilizó una caravana policial de camionetas blindadas vía terrestre y al menos dos helicópteros vía aérea.

¡Volverás Juan Orlando!: el emotivo mensaje de Ana García a JOH

La ex primera dama, Ana García de Hernández, publicó un mensaje a través de sus redes sociales ante el proceso de extradición que enfrenta su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández.

El jueves, 21 de abril, fue el día cero en la extradición de Hernández a Estados Unidos. En tal sentido, la ex primera dama, Ana García de Hernández publicó en su cuenta de Twitter un mensaje, acompañado de un vídeo familiar, afirmando que confía en Dios que su esposo Juan Orlando volverá a Honduras.

Extraditan al expresidente Juan Orlando Hernández hacia EEUU

Luego de permanecer más de un mes recluido, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue entregado a la Administración de Control de Drogas (DEA) y concluyó su proceso de extradición a Estados Unidos.

El avión que trasladó al ex mandatario hondureño arribó al país exactamente a las 1:17 de la tarde, en medio de la bruma que rodea al capital hondureña.

Cuatro agentes norteamericanos de la organización contra narcóticos se bajaron del avión a cargar combustible para el viaje de retorno. De igual manera, comenzaron a ultimar detalles administrativos para llevar a cabo la entrega del abogado Juan Orlando Hernández.

“Fuera JOH” gritaban desde las afueras del Aeropuerto Toncontín

Además de estar resguardado con francotiradores, helicópteros y varios anillos de seguridad, la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández estuvo acompañada por decenas de hondureños que llegaron al Aeropuerto Toncontín a despedirlo.

La población y los medios de comunicación rodearon la pista del aeropuerto para presenciar el momento en el que el exgobernante fue extraditado por la Agencia de Control de Drogas (DEA por sus siglas en ingles).

En los videos se puede observar cómo en el lugar había personas de todas las edades, vehículos y motocicletas estacionados en las aceras; así como había presencia de agentes de la Policía Nacional para resguardar la zona.

Así reaccionaron personajes del país ante la extradición JOH

Luego de que la tarde de este jueves se ejecutara la extradición hacia los EE.UU. del expresidente Juan Orlando Hernández, internautas y políticos hondureños utilizaron las redes sociales para emitir su opinión al respecto.

Uno de los primeros en reaccionar fue el designado presidencial Salvador Nasralla, quien señaló que “la extradición debió ocurrir en 2018, cuando la corrupta institucionalidad hizo fraude para que yo no fuera presidente de Honduras”.

“¡Cuánta muerte! ¡Cuántos emigrantes a USA! ¡Cuánto robo de estos delincuentes! Nos hubiéramos evitado”, agregó a la publicación en la que aprovechó para etiquetar a la congresista Norma Torres.

JOH agradeció el trato que recibió: director de Los Cobras

El titular de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (Cobras), Miguel Pérez Suazo, aseguró que el expresidente Juan Orlando Hernández agradeció el trato que recibió por parte de las autoridades.

Suazo, para Hable Como Habla (HCH), dijo que “el expresidente agradeció el trato que recibió por parte de la Policía Nacional”.

Asimismo, manifestó que también agradeció por el respeto y la cortesía que se le dio a su familia durante las visitas.

“La injusticia nos afecta a todos”: JOH deja carta de despedida

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dejó una emotiva carta antes de su extradición que fue publicada por su esposa Ana García de Hernández.

La misiva va dirigida al pueblo hondureño, agradeciendo a todas las personas que han creído en su inocencia.

“Saludos a todos y todas. Siempre será una gran bendición y enorme placer dirigirme a ustedes, agradecer todas sus oraciones y buenos deseos. Gracias a todos los que han creído en mi inocencia, han intercedido ante el Señor o lo han manifestado a otros, ya sea de manera privada o pública”, comienza diciendo el extraditado.

Próxima audiencia de JOH será el 10 de mayo ante el juez Castel

El viernes, 22 de abril, se llevó a cabo la presentación del expresidente Juan Orlando Hernández ante un juez de la Corte de Nueva York, quien programó para el 10 de mayo del 2022 la lectura de los cargos.

El expresidente fue instruido de cargos por narcotráfico y permanecerá detenido hasta la próxima audiencia prevista el 10 de mayo, indicó el juez Stewart D. Aaron.

Hernández oyó los cargos leídos por el magistrado a través de una pantalla de vídeo desde la prisión donde se encuentra detenido en White Plains, en el Estado de Nueva York, desde su llegada la madrugada del viernes.

EEUU le suspende la visa a Ana García; esperan una humanitaria

La ex primera dama, Ana García, a través de una entrevista con el medio internacional Telemundo, informó que el gobierno de los Estados Unidos no le renovó su visa por lo que no puede entrar al país norteamericano.

De acuerdo con lo revelado por la ex primera dama, su familia se ha visto afectada en todo este proceso y aseguró que a ella no le renovaron la visa. “Ya ha habido ciertas repercusiones para nuestra familia y en caso particular para nosotros en la suspensión de la visa y, en mi caso, la no renovación de la visa”, manifestó.

Dado a la no renovación de su visa, Ana García no podría presenciar el juicio de su esposo Juan Orlando Hernández.

