Facebook sabía de la campaña de manipulación de JOH y dejó que continuara durante 11 meses, según investigación

Facebook, que tiene alrededor de 4,4 millones de usuarios en Honduras, fue un arma de doble filo para los organizadores de la protesta no partidista, quienes utilizaron la red social para organizarse pero también se vieron atacados por una campaña de desinformación alegando que estaban controlados por Manuel Zelaya. un ex presidente que fue depuesto en un golpe de 2009.

El administrador de la página no respondió a las consultas de The Guardian, y su cuenta fue eliminada dos días después de que The Guardian cuestionara a Facebook al respecto.

La campaña fue descubierta en agosto de 2018 por una científica de datos de Facebook, Sophie Zhang, cuyo trabajo consistía en combatir el compromiso falso: comentarios, acciones, me gusta y reacciones de cuentas no auténticas o comprometidas.

Las publicaciones de Facebook de Juan Orlando Hernández, un derechista autoritario cuya reelección de 2017 es ampliamente considerada como fraudulenta , recibió cientos de miles de me gusta falsos de más de mil páginas de Facebook no auténticas, perfiles de empresas, organizaciones y figuras públicas, que se habían establecido hasta parecerse a las cuentas de usuario de Facebook.

You May Also Like