Fiscalía de NY pide cadena perpetua para Geovanny Fuentes Ramírez

El imputado torturó, asesinó y dejó “semienterrado” a un mecánico de botes que le debía dinero a Devis Leonel Rivera Maradiaga (“Rivera”), un poderoso narcotraficante que, a raíz de ese asesinato, se convirtió en uno de los socios del imputado. Golpeó, torturó y mató sin piedad, con “dos tiros de gracia en la cabeza” (Tr. 302-03) a un agente de la ley que se atrevió a investigar su fábrica de cocaína . A sus rivales de la droga no les fue mejor; el imputado, junto con un miembro de la Policía Nacional de Honduras , mató a dos hombres prendiéndoles fuego. Pagó por el asesinato a sueldo de otro traficante que le debía dinero al acusado de una transacción de drogas. Dirigió batallones de pandilleros que actuaban como seguridad armada y como soldados en violentas guerras contra las drogas. La combinación del acusado de corrupción de alto nivel y violencia extrema es única, y singularmente horrible. Sobornó a un presidente con un maletín lleno de dinero de la droga; y el asesinó un oficial de la ley que amenazó con interrumpir el flujo de efectivo de la cocaína, mientras el oficial le rogaba al acusado que no dejara huérfana a su hija pequeña.

You May Also Like