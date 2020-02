FMI llega a finales de abril para evaluar resultados de la economía de Honduras

No obstante, apuntó que hay una unidad de contingencia fiscal dentro de la Secretaría de Finanzas donde se evalúan esas demandas, pero dentro del crecimiento económico no se tienen contempladas demandas contra el Estado en el Programa Monetario anterior ni el que se dará a conocer en marzo.

El presidente del BCH, Wlfredo Cerrato, se refirió a la supuesta demanda que la EEH está haciendo por incumplimiento de pago, y dijo que no puede opinar sobre el tema porque sería imprudente, ya que no hay algo que lo compruebe.

