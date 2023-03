Fosdeh califica como de “insensatez” la nueva ley de justicia tributaria

El Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), indico este mates que la pretendida Ley de Justicia Tributaria que elaboró el Poder Ejecutivo “es una insensatez” bajo las actuales condiciones del país.

“El mayor impacto más bien lo podría tener la clase alta, las 10 familias que dice el SAR es absolutamente real, una gran cantidad de pequeña y mediana empresa no reciben exoneraciones que son las que en realidad generan la mayor cantidad de empleos, pero no se niega que hay algunas iniciativas que están planteadas ahí que requieren revisión, que a la larga podrían incrementar el costo de la vida y que absolutamente puede impactar en el bienestar de la clase media y aún más de la clase pobre. En otras palabras, se necesita una medición de impacto de cada iniciativa fiscal o monetaria que el país emprenda y quiera aprobar, no debe ser –no quiero usar una palabra grosera- pero no puede ser como se resuelve con la insensatez diciéndolo de la manera más suave”, explicó el director del Fosdeh, Mauricio Díaz Burdett.