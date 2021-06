Fotógrafo hondureño de la AFP gana premio Pulitzer

Unos meses más tarde, él y su familia fueron al Desfile de las Rosas de 1988 en Pasadena, llegaron alrededor de las 4:00 am para asegurarse un buen lugar, Marcio Sánchez miró a un fotógrafo con una cámara colgando de cada hombro. El rostro del fotógrafo está grabado en su memoria más de 33 años después: hombre blanco, joven, salmonete, chaleco de fotos bronceado, vestía jean y cámara en cada hombro. “Fue entonces cuando lo supe, fue entonces cuando dije, eso es lo que quiero hacer, eso es lo que me puso en una sola pista hacia el fotoperiodismo”, añadió el hondureño.

La reconocida agencia de noticias The Associated Press en Estados Unidos, ganó ayer viernes una serie de premios Pulitzer de fotografía por su cobertura durante dos importantes eventos: protestas sobre injusticia racial y el costo del coronavirus en los ancianos, en uno de ellos resultó condecorado el hondureño Marcio José Sánchez.

