Garífunas protestan por secuestro de líderes comunitarios

De sus casas se llevaron a los activistas Alberth Centeno, Suami Mejía, Gerardo Róchez, Milton Martínez y Junior Rafael Juárez, “esta no es solo una protesta para reclamar que vivos se los llevaron y vivos los queremos, no queremos respuestas de parte de los entes de investigación de estos líderes y de otros que también han pasado por una desaparición forzada por años”, reclamó.

