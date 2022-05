Guardias del Catarino Rivas están en huelga por falta de pago

CORTÉS, HONDURAS. Guardias de seguridad del Hospital Mario Catarino Rivas (HMCR) se declararon en calamidad doméstica por falta de pago.

Estos empleados pertenecen a una empresa privada de seguridad que el HMRC contrata para que le brinde sus servicios.

A través del canal HCH, uno de las representes de este grupo de 80 guardias, aseguró que solo ganan 8 mil lempiras y “sin derecho a nada”.

“Ya hemos colapsado con todo, porque no nos han pagado. Solo nos llevan con mentiras, nos hicieron firmar este documento que hace constar que nos van a pagar el 5 (mayo) todo y hasta la fecha no nos han pagado”, dijo uno de los afectados.

De acuerdo con las declaraciones, la empresa de seguridad tiene más de 2 meses de no realizarles el pago salarial.

“Yo soy madre de 4 hijos e incluso tengo una en el colegio, tengo 2 tiernas que tengo que pagar para que me las cuiden y la señora ya me dijo que si no le pagaba esta semana tenía que ver cómo le hacía”, indicó otra de las empleadas.

También, reveló que la empresa de seguridad le asegura que no se les acredita el pago porque el HMCR no ha pagado.

“Yo he sido maltratada verbal y laboralmente por un supervisor. Yo ayer me fui porque él me maltrató verbalmente y me dijeron que me despedían”, agregó.

Indignación

La situación de estos guardias de seguridad ha despertado la indignación de muchos compatriotas, que piden que los empleadores cumplan con sus derechos.

“He escuchado tantas historias tristes de los guardias de seguridad y es lamentable que nadie haga nada por ellos. Estas empresas son explotadoras, abusivas y hasta la Policía debería intervenir”, comentó un internauta en redes sociales.

“Que se pongan vivos los diputados y la presidenta, pónganse pilas a mejorar la calidad de vida de estas personas. Es una miseria lo que les pagan y encima lo hacen cada vez que les ronca. Tengamos más empatía, dejemos de explotar a los pobres”, agregaron.

“Muchos guardias se desvelan y sin comer porque no pueden desajustar su pago con el que mantienen a su familia. Que triste que haya gente tan mala, como los dueños de estas empresas, que no reconozcan la labor que ellos hacen. Estos se quedan con toda la buena tajada de dinero y a los guardias solo migajas les dan”, señalaron.

