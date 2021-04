¿Hasta cuándo los hondureños podrán usar su actual tarjeta de identidad sin temor a ser requeridos?

Hasta el momento no se he aprobado la iniciativa de ampliación del congresista Zambrano pero todo apunta a que la misma será ratificada en beneficio de la población hondureña en general.

Lo anterior debido a que son miles de hondureños los que no cuentan con el nuevo Documento Nacional de Identificación, algunos porque no realizaron el proceso de enrolamiento y otros porque no aparecen en el sitio donde les toca reclamar la misma, según han denunciado.

