Honduras no aguantaría un día más sin combustibles, según AHDIPPE

Producto de las protestas y tomas de carreteras del transporte de carga pesada, las gasolineras no se han podido abastecer. Las cisternas que transportan los carburantes no habían podido llegar a su destino. Varios puntos del país están afectados por la falta de gasolina, pero San Pedro Sula es de las ciudades más afectadas.

Agregó que de no solventar la problemática que se está dando, Honduras no soportaría sin tener carburantes.

