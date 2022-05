Hondureña que murió al caer de edificio estaba comprometida

“Mi negra, aún pienso que todo es una broma, que es un mal sueño. Tenías toda una vida por delante, tu pequeño te necesita. Apenas estabas logrando tu sueño y el destino te arrebató la vida. Como me duele no poder darte el último adiós. Fuiste una gran persona, siempre te recordaré”, mencionó otro hondureño.

