Hondureña relata que sufrió secuestro exprés en “taxi VIP” de SPS

CORTÉS, HONDURAS. Una ciudadana denunció anónimamente, a través de un grupo de mujeres, que había sido víctima de un secuestro exprés, por parte de un hombre que se hizo pasar por taxista en la ciudad de San Pedro Sula.

Según comentó la hondureña, el pasado viernes, ella abordó un taxi en Mall Galerías del Valle. “Le pedí que me llevara a mi casa, siempre tomaba taxis ahí, sin ningún problema”, contó.

De acuerdo a lo que relató, se subió a un taxi VIP, Toyota Corolla, color negro, que lucía nuevo. Además, señaló que subió de inmediato porque era el auto que seguía en la fila.

Pero según precisó, justo antes de tomar el bulevar a Altara, el conductor sacó un arma y se la colocó en la cabeza. “Me pidió mis pertenencias, se las di, y le dije si ya podía bajarme”, expresó.

Pero el hombre no se conformó con eso, pues la hondureña sostiene que la empezó a amenazar. “Me decía que me iba a morir, me insultaba, me amenazó con abusar de mí, me decía quítate todo y ponele seguro a la puerta”, comentó.

Ante ello, la ciudadana afirma que se puso a llorar y a gritar que la dejara bajar del carro, pero en eso, el sujeto la golpeó con el arma en la cabeza. “Me quedé quieta, pero tomé la decisión de tirarme del carro, me valió que el hombre me iba amenazando y manejando al mismo tiempo, él iba despacio”, externó.

La ayudaron

Asimismo, la fémina subrayó que ella corrió como nunca en su vida y le gritaba a los guardias que estaban en la cercanía.

“Me ayudaron y una señora hermosa que andaba recogiendo a su hija me auxilió, me llevaron a mi casa, por gracia de Dios que me cuidó la estoy contando. Tengan mucho cuidado niñas, por favor, esto es horrible”, terminó diciendo.

Por su parte, la empresa de Radio Taxis de Galerías del Valle, aclaró que ellos brindan un servicio confiable, pues hasta andan identificados con camisas, pero que hay ocasiones que están agotados y otras personas en taxis VIP aprovechan para parquearse en su zona y subir pasajeros.

“Llegan a la bahía diciendo que son Galerías, cosa que no es así porque nuestros motoristas andan su uniforme, y andan su carnet si usted tiene alguna duda”, agregaron en un comentario.

