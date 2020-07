Hospital Psiquiátrico suspenderá labores por falta de pago

Por su lado, el vicepresidente del sindicato de los hospitales siquiátricos, Nelson Donato Banegas, manifestó que ante el incumplimiento de las secretarías de Salud y de Finanzas, que no les han pagado las horas extras de enero a junio, se ven obligados a tomar esa determinación de suspender la consulta externa, es decir que los pacientes que lleguen desde afuera, no van a ser atendidos.

