iglesia Católica condena los que promueven el aborto en Honduras

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga criticó y condenó este domingo en su homilía dominical, las intenciones de aprobar el aborto en Honduras “no son de Dios quienes promueven el aborto”, externó el líder religioso.

Instó a seguir el ejemplo de Jesús, en el tiempo de cuaresma, un llamado para hacer cambios profundos y no perecer, esto no solo es tema del pasado, la guerra de Ucrania, la contaminación ambiental, el calentamiento de la Tierra, la injusticia social, la violencia, solo generan más crisis para la sociedad. La guerra no es camino debe terminar esas acciones irracionales y destructivas.

Señaló que no puede verse como un avance social, “la iniciativas que están centradas en la muerte, Dios promueve la vida, todo aquel que procura la muerte, no es de Dios y los legisladores que piensan que es un avance el aborto, que es la muerte del inocente, del que no puede defenderse y después se rasgan las vestiduras diciendo que no hay pena de muerte y ellos mismos sentencian a muerte al inocente, no pueden estar con Dios”, puntualizó.

“Rogamos para que la palabra toque el corazón de los que se endurecen en el pecado, la irracionalidad, aquellos que piensan que se puede quitar la vida a cualquier persona, todos perecerán, vivirán una vida de angustia, remordimiento y si no se arrepienten de lejanía perpetua y de la verdadera felicidad”, recalcó el arzobispo capitalino.