Iglesia Católica llama a dejar odios y a no juzgar a los demás

En la homilía dominical, el máximo jerarca de la Iglesia, dijo a los feligreses que el Evangelio ha sido claro y ha dicho todo no juzguen para no ser juzgados.

La Iglesia Católica, a través del cardenal Óscar Andrés Rodríguez, hizo un llamado a los hondureños a salir del huracán del odio a no juzgar para no ser juzgados y hacer una conversión que los convierta en mejores seres humanos.

