Informe indica que China ocultó la gravedad del coronavirus

Los funcionarios chinos “ ocultaron intencionalmente la gravedad ” de la pandemia al mundo en los primeros días de enero, según un informe de cuatro páginas del Departamento de Seguridad Nacional fechado el 1 de mayo y que obtuvo The Associated Press. El anuncio fue efectuado luego de que el gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado sus críticas hacia China , entre ellas las declaraciones del domingo del secretario de Estado , Mike Pompeo , en las que responsabiliza a Beijing de la propagación de la enfermedad y exige que se le haga rendir cuentas.

