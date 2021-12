Inseguridad alimentaria asciende en Honduras

Honduras, con una extensión de 112.492 kilómetros cuadrados y 9,5 millones de habitantes, enfrenta, no de ahora, graves problemas en materia de seguridad alimentaria debido a la falta de suficientes tierras para los campesinos, de los que muchos cultivan para subsistir, aunque no siempre logran cosechar por los efectos de fenómenos naturales, que se han agudizado con el cambio climático.

