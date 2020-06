INVESTH asegura que hospitales móviles llegarán el 9 de julio

Luego de explicar detalles de lo que contienen los hospitales móviles, el funcionario pasó a responder interrogantes surgidas en la Cámara Legislativa. Se excusó por no encender la cámara y lo atribuyó a que no está bien tras ser paciente de COVID.Dijo que Invest-H tiene un cuerpo multidisciplinario y para apoyar la pandemia se apoyaron en los equipos que construyeron varios módulos de Ciudad Mujer y algunas edificaciones en otros nosocomios del país.

You May Also Like