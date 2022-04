JOH podría cumplir condena mínima de 40 años

TEGUCIGALPA. El expresidente Juan Orlando Hernández podría recibir una condena mínima de 40 años en Estados Unidos, así lo aseguró el exjefe de la Administración de Control de Drogas (DEA), Mike Vigil.

Argumentó que la condena del político podría variar, pero no sería menor que una pena de cuatro décadas.

“Posiblemente le den 40 años de cárcel, pero creo que la justicia puede ser más dura”, dijo Vigil a RCV.

Posible cadena perpetua

Por otra parte, el experto dio a conocer que la justicia de EE.UU. suele ser más rigurosa con personas que estuvieron en la política y se vieron involucradas con actos ilícitos.

“La justicia será dura y posiblemente le den una cadena perpetua, porque en Estados Unidos siempre van dictando una condena más fuerte a personas que están en oficinas o en ambientes políticos y que abusan para lograr involucrarse en el crimen organizado”, aseveró.

“Los cargos son sólidos y él dice que es una venganza de parte de narcotraficantes que él encarceló, pero no todos son narcotraficantes, hay algunos testigos que no tienen antecedentes criminales, lo que él está tratando de hacer es engañar al pueblo diciéndole que es inocente”, concluyó.

“Pepe” Lobo asegura que “no le importa” qué pase con JOH

El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, expresó que no le interesa en lo más mínimo lo que suceda con el exgobernante Juan Orlando Hernández, quien en los próximos días, podría ser extraditado a los Estados Unidos.

Lobo se sinceró con varios medios locales y dijo que decir que lamentaba lo que le podría suceder a Hernández sería un falacia.

Comentó que “JOH” le provocó mucho daño a su familia y que lo hizo para protegerse a él mismo.

“El tema de Juan Orlando a mí no me interesa, me es indiferente lo que pase con él. Sé el daño que nos hizo a nosotros como familia, injustamente. No fue ni por enemistad, ni nada, solamente para salvarse él y su familia”, manifestó.

No le interesa su destino

Sostuvo que lo que le pase o no al expresidente, le es indiferente y que todo eso le da igual a su persona.

Agregó que lo que pueda suceder a Hernández Alvarado es todo su “problema” y que eso no le “quita el sueño”.

“Si les dijera lo siento, les mentiría, no siento nada; para mí que le pase lo que le tenga que pasar, es todo su problema, es decir, está fuera de mi mente”, concluyó Lobo.

