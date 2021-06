La Casa Blanca admite que no logrará su meta de vacunación para el 4 de Julio

Si se observa la franja de 18 a 39 años, los que menos intención tenían de vacunarse o no estaban inmunizados eran aquellos con ingresos y un nivel educativo más bajo, no disponían de seguro médico, eran afroamericanos no hispanos y quienes residían en los suburbios de ciudades.

Además, el 51,8 % de personas en esa franja de edad dijo estar ya inmunizado o que planeaba hacerlo, frente al 23,2 % que respondió que probablemente se vacunaría o que no estaba seguro, y el 24,9 % que contestó que posiblemente no o que en absoluto lo haría.

Sin embargo, las tasas varían considerablemente de unas zonas a otras del país. Un total de 16 estados de EE.UU. más el Distrito de Columbia han alcanzado la meta del 70 %, mientras que hay cuatro -Misisipi, Wyoming, Luisiana y Alabama- con menos del 50 % de adultos a los que se les ha administrado alguna dosis, arroja el conteo del diario The New York Times.

