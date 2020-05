La CSJ manda a que no se apruebe nuevo Código Penal

En ese sentido, la opinión sobre la solicitud que pidió el Congreso Nacional en base a las consideraciones establecidas en el documento, “esta Corte Suprema de Justicia es de la opinión que no se apruebe el proyecto de ley presentado ante el representante del soberano pueblo hondureño como iniciativa ciudadana donde se presenta solicitud de que no entre en vigor el nuevo Código Penal Decreto 130-2017”.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió en las últimas horas la opinión que le solicitó el Congreso Nacional, respecto a un proyecto de iniciativa ciudadana donde se pide que no entre en vigencia el nuevo Código Penal, y en ese sentido, la opinión del Poder Judicial es que no se apruebe esa iniciativa por lo que la entrada en vigencia del nuevo estamento jurídico penal el próximo domingo 10 de mayo sigue firme.

