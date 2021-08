La selección no jugará en el Nacional mientras no se repare la cancha

“Es lamentable el estado en el que está el estadio Nacional, canchas que no son de la federación como el Nacional nosotros no podemos invertir para mejorarlas. El estadio es un símbolo del fútbol hondureño ha estado abandonado por muchos años y esperamos a quien corresponda que no es la Fenafuth pueda meter mano y arreglar ese estadio”.

Mejía, aclaró que a la federación no le corresponde el mantenimiento de la instalación deportiva y por ende no pueden hacer nada al respecto.

“La cancha del estadio nacional necesita una reforma completa, la federación tiene toda la disponibilidad de programar partidos mundialistas, pero no podemos arriesgar a nuestros jugadores mientras el césped y todas las condiciones del estadio no sean reparadas”, dijo el dirigente a TVC.

El secretario de la Fenafuth, José Ernesto Mejía lamentó el mal estado del terreno de juego del estadio Nacional y aseguró que mientras la misma no sea mejorada no podrán programar partidos de la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 de la selección nacional.

You May Also Like