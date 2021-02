La Vacuna de AstraZeneca parece no ofrecer protección contra variante sudafricana

La Universidad de Witwatersrand no respondió a las solicitudes de comentarios. El Departamento de Salud de Sudáfrica no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La variante 501Y.V2, dominante en Sudáfrica, se ha descubierto recientemente en países de todo el mundo, incluidos los EE. UU. Y el Reino Unido. Sudáfrica recibió la semana pasada 1 millón de dosis de la vacuna AstraZeneca, las primeras vacunas Covid-19 en llegar al país, como parte de un pedido de dosis de 1,5 millones del Serum Institute de la India.

Tanto en los ensayos en humanos como en las pruebas con la sangre de los vacunados, el jab mostró una eficacia significativamente reducida contra la variante viral 501Y.V2, que es dominante en Sudáfrica, según el estudio aleatorizado, doble ciego visto por el Financial Times. “Un régimen de dos dosis de [la vacuna] no mostró protección contra Covid-19 leve-moderado debido a [la variante sudafricana]”, dice el estudio, y agregó que la eficacia contra Covid-19 grave, hospitalizaciones y muertes no fue pero decidido.

La vacuna Oxford / AstraZeneca Covid-19 no parece ofrecer protección contra la enfermedad leve y moderada causada por la variante viral identificada por primera vez en Sudáfrica, según un estudio que se publicará el lunes. Aunque ninguno de los más de 2.000 pacientes, principalmente sanos y jóvenes del estudio, murió o fue hospitalizado, los hallazgos, que aún no han sido revisados ​​por pares, podrían complicar la carrera para implementar vacunas a medida que surgen nuevas cepas.

