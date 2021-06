Laporta: «La renovación de Messi está en un punto avanzado»

«No me planteo un ‘no’ de Messi, soy una persona optimista, él se quiere quedar, estamos haciendo lo que podemos aunque no es sencillo porque hay clubes con grandes capacidades económicas», dijo el mandatorio azulgrana. «No es una cuestión de dinero, esto nos lo ha puesto muy fácil, tiene ganas de quedarse», añadió.

