Las Protestas de “Black Lives Matter” llegan a los Videojuegos

Dice así el comunicado: “. Mientras esperamos jugar las nuevas temporadas de Modern Warfare, Warzone y Call of Duty: Mobile, ahora no es el momento.”

Se esperaba que Call of Duty lanzará la cuarta temporada de su videojuego gratis Warzone y el séptimo de su juego móvil Modern Warfare esta semana, pero ya no lo hará.

You May Also Like