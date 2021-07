Llaman a no combinar dosis de vacunas de distintas farmacéuticas

Ante las versiones no confirmadas que algunos hondureños que fueron vacunados con la primera dosis de Sputnik V, están ocultando información y se están aplicando otras vacunas, Berenice Molina, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud, pide a la población que no lo haga porque puede ser delicado.

