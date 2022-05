Lluvia de peces sorprende nuevamente a pobladores de Yoro

Aunque aún no hay una explicación confirmada, científicos de National Geographic propusieron una teoría hace más de 40 años en la que aseguran que los peces realmente no caen del cielo, sino que debido a las fuertes tormentas, las especies marinas salen de las áreas subterráneas en las que viven.

Los peces son de agua dulce, siempre, no carecen de ojos, no son enormes sino pequeños y, según los pobladores, no son del tipo de peces que se encuentra en áreas cercanas.

“Por fin cayeron, estaba a las 5:30 a.m. de la mañana grabando el fenómeno y ahora tengo la prueba. Todo el mundo va a creer que existe este fenómeno que no es una mentira y la gente puede todos los años verlo “, relató el europeo.

