madre de hombre con discapacidad violado en Marale

Además de eso, lamentó que se haya encontrado a Santos Ramos en estado de descomposición tras largo trabajo de búsqueda. “Quiero justicia. Qué barbaridad, ni podré velar a mi pobre hijo por como me lo dejaron, en estado de descomposición. No es justo que hagan eso con una persona con discapacidad “, reprochó.

De acuerdo con lo confesado por doña Inés, su vástago era un joven especial que no se metía con nadie y a quien le tenían mucho cariño. “Mi pobre hijo solo es que salía al pueblo, pero no le hacía nada a nadie, mi era hijo querido por todo mundo “, contó.

