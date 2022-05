madre de Óscar, fallecido en naufragio

CORTÉS, HONDURAS. Óscar Alexander Argueta es uno de los hondureños que falleció durante un naufragio en Veracruz, México. Junto a él, murieron cinco catrachos más y otros migrantes fueron rescatados.

Su madre, doña María, ahora llora la pérdida de su hijo, quien buscaba una mujer vida, pero su camino no terminó como esperaba.

Le puede interesar: Ascienden a seis los hondureños muertos en naufragio de México

La hondureña manifestó en el medio Hoy Mismo: “No me dijo que se iba”, pero aseguró que sí habían tenido pláticas sobre eso.

“Yo le decía que no se fuera, que trabajara aquí, que estuviera al lado de sus hijos, pero él se fue, no me hizo caso. Le rogué muchas veces que no se fuera“, contó.

Doña María, sollozando, con su mirada directa hacia al suelo, comentó que justamente el domingo pasado estuvo hablando con él, pero que en ningún instante le dijo que saldría del país.

“Él me dijo que estuviera tranquila, que no me preocupara, que estaba bien. Luego, no supe más de él, hasta que salió la información que se ahogaron”, expresó.

Con una lágrima rodando por su rostro y mientras se sujetaba el cabello, doña María pidió ayuda para volver a ver por última vez a su hijo.

“Por favor, ayúdenme, para poder traerlo y enterrarlo acá”, agregó. Por otro lado, la ciudadana relató que este es el tercer hijo que pierde y que Óscar iba acompañado de dos primos.

“Yo creo que ellos iban en otra lancha, mi hijo es que no podía nadar. Mi preocupación es que no sé donde lo tienen, no sé nada. A las autoridades de Honduras, que también me ayuden, tráiganmelo acá”, añadió.

Víctimas y sobrevivientes

Las otras víctimas que murieron en el naufragio son: Tania Yadira Espinoza López, Osman Javier Perdomo López, un niño de 3 años y otras dos personas aún no identificadas.

Los sobrevivientes responden a los nombres de Wilmen Escoto, de 41 años; José Perdomo Barahona, de 16; Francisco Castañeda, de 39, y Mauricio Galdámez Espinoza, de 12.

¿Cómo pasó?

El lunes ocurrió la tragedia en la que un grupo de 11 hondureños, que buscaban llegar a la frontera sur de Estados Unidos, naufragaron en las costas de Tonalá, municipio de Agua Dulce, estado de Veracruz, México.

Los migrantes buscaban alcanzar el sueño americano, a través de una modalidad que, de acuerdo a vecinos del lugar, no es nueva. Coyotes ya la habían usado para el tráfico de personas, sin embargo, rara vez ocurren tragedias como esta.

La embarcación salió de un caudaloso río que desemboca en el Golfo de México. Los testimonios de los sobrevivientes revelaron que el conductor de la lancha, también migrante, viajaba a alta velocidad y las fuertes olas del mar hicieron que volcara la embarcación.

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: https://bit.ly/2Z2UF3j