Madre hondureña denuncia secuestro de hijo en México por el que piden $10 mil para su liberación

La madre hondureña Patricia Estrada, radicada en Estados Unidos, denunció este viernes el secuestro de su hijo de 25 años en Nuevo Laredo, México.

Detalló que los captores le solicitan 10 mil dólares (224 mil lempiras), los cuales no tiene, que serían entregados en dos pagos.

Comentó que hace 13 años no ve a su hijo quien salió del país centroamericano con el objetivo de llegar a Estados Unidos, pero fue privado de su libertad en Nuevo Laredo, México.

“Ellos me están diciendo que si yo no les mando el dinero, van a terminar con mi hijo”, comentó la angustiada madre.

Estrada quien vive en Carolina del Norte narró que ya han pagado 3 mil dólares a autoridades de inmigración de Estados Unidos.

Al respecto denunció una confabulación de las autoridades con los grupos criminales de México.

“Ellos (autoridades de inmigración) hicieron el pitazo (alerta) y vinieron grupos a levantar a seis personas, incluido mi hijo”, manifestó.

La hondureña lamentó la situación y más que sean los migrantes las víctimas del crimen organizado.

“Inmigración llama a familiares y saca información por medio de los mismos inmigrantes que están recluidos en centros de detención y ellos lo que hacen es que sacan información y llaman a los familiares pidiendo dinero para no deportarlos a Honduras y sacarlos ahí mismo en México y eso es lo que pasó conmigo”, esgrimió.

Seguidamente reveló que ella realizó un depósito para “cierta persona de inmigración de Nuevo Laredo”, no obstante ellos entregaron a su hijo a los grupos criminales.

“Yo les dije que no he hecho trato con ustedes (secuestradores), yo a mi hijo no lo metí ahí, ustedes lo levantan porque agentes de inmigración me lo entregaron a ustedes”, es parte de la conversación que tuvo la madre hondureños con los captores de su hijo al momento que ellos llamaron para solicitar el rescate económico.

El secuestro es solo uno de los flagelos que sufren los migrantes hondureños en su tránsito por México en busca de llegar a EEUU.

La cifra de víctimas de secuestro en México aumentó un 40 % mensual en marzo, cuando se registraron 154 casos frente a los 110 de febrero de 2021, reportó esta semana la ONG Alto al Secuestro.

En tanto, el número de secuestros tuvo un leve incremento de 4.6 % respecto a febrero, pues en marzo se registraron un total de 90 casos frente a los 86 del mes anterior.

No obstante, la ONG detalló que de los 90 secuestros que registró en marzo de 2021, las autoridades solo contabilizan 53, mientras que de las 154 víctimas oficialmente solo se asentaron 64.

Sin embargo, según cifras oficiales, en lo que va del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) los secuestros han disminuido un 37,4 %, destacan reportes de prensa del país azteca.