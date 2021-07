Magisterio califica como”descabellado” el regreso a clases semipresenciales

Todos los anteriores requerimientos no se cumplen por parte del gobierno a través de la Secretaría de Educación, señaló el dirigente magisterial. No obstante, el ministro de Educación anunció en cadena de radio y televisión que el retorno a clases semipresenciales a partir del 16 de agosto en los municipios con bajo nivel de contagio del COVID-19.

