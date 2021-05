Más de mil familias productoras de arroz amenazan con paralizar totalmente su producción

“ Si no hay respuesta, simplemente, como no hay fondos para sembrar arroz y las tierras son exclusivamente para ello… nosotros tenemos que hacernos a un lado y dedicarnos a otro rubro “, opinó el campesino.

Además, ya no existe financiamiento de la banca privada porque no quieren arriesgarse en este rubro. No hay apoyo del gobierno para financiar a los productores”, comunicó el productor hondureño.

You May Also Like