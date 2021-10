Mas de tres millones de hondureños aún no se han vacunado, denuncian médicos en Honduras

Hizo un llamado a los padres de familia y a las personas que no han recibido las vacunas para que asistan al proceso de inoculación. Umaña mencionó que el 94 % de los pacientes hospitalizados en este momento no tenían la vacuna anticovid.

Responsabilizó a la ciudadanía de no acudir a vacunarse, por eso existen 3 millones de personas que no se han aplicado el fármaco, de ellos medio millón de estudiantes.

