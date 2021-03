Médicos y microbiólogos exigen habilitación de nuevos laboratorios de virología en Honduras

Médicos y microbiólogos solicitaron este jueves (18.03.2021) la construcción y habilitación de nuevos laboratorios de biología molecular. El país únicamente cuenta con dos. Uno es el Laboratorio Nacional de Virología, en Tegucigalpa, y el otro el Laboratorio de Virología en la Región Sanitaria de Cortés, en San Pedro Sula, que se inauguró en plena pandemia por covid-19.

En una entrevista, Miriam Aguilera, portavoz del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras (CMQCH), mostró su descontento ante la falta de laboratorios de ese tipo en las distintas regiones sanitarias del país.

“A más de un año desde el inicio de la pandemia, en Honduras seguimos teniendo deficiencias en la parte de diagnóstico. Aún no se han creado nuevos laboratorios de biología molecular y los que tenemos necesitan ser fortalecidos. Por ejemplo, a estas alturas, deberíamos de tener un laboratorio en la región sanitaria sur, pero creo que ni siquiera está propuesto o que exista planificación alguna. También se esperaba que los laboratorios de Copán y Atlántida, que fueron anunciados desde el año pasado, estuvieran operando este año”, declaró.

En referencia a lo último, en agosto de 2020 la titular de la Secretaría de Salud (Sesal), Alba Consuelo Flores, anunció públicamente la construcción de dos laboratorios de biología molecular en las regiones sanitarias occidente y atlántica, uno en Santa Rosa de Copán y otro en La Ceiba respectivamente. Después, en octubre de ese año, el gobierno aseguró que la construcción de ambos laboratorios estaba avanzada. Sin embargo, hasta la fecha (18.03.2021) no se inauguró ninguno de los dos.

De igual forma, Aguilera mencionó la importancia que tiene el diagnóstico mediante realización de pruebas RT-PCR en la prevención del covid-19. “Es necesario que se tome en cuenta que el diagnóstico es vital en la lucha contra esta enfermedad. Las pruebas PCR son el estándar de oro en esta pandemia. Las demás pruebas también son importantes, aportan mucho a la vigilancia laboratorial y diagnóstica, pero en realidad necesitamos aumentar el diagnóstico mediante realización de PCR”, explicó.

Por último, lamentó el manejo de la pandemia por parte de las autoridades y calificó como vergonzoso que el país tenga que depender de la cooperación internacional en situaciones de crisis. “Lamentamos que no se haya invertido lo suficiente y que siempre tengamos que depender de la caridad internacional. Yo siempre digo esto porque, como hondureña, me duele que siempre estemos esperando una donación. Eso no debe pasar en aspectos tan importantes como la salud, la salud es prioridad en todos los países. La vida es lo más importante, es el bien más preciado. Entonces, ¿por qué no invierten en la vida de la gente?”, cerró.

Sitramedhys recomienda 5 mil pruebas diarias

Por su parte, el secretario y representante del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys), Jorge Gómez, mencionó que el bajo número en realización de pruebas RT-PCR evita acceder a información precisa respecto al avance de la pandemia. “No sabemos el monitoreo de la pandemia, es decir, si ya bajó el pico o si sigue en aumento. A la altura del momento que estamos atravesando, en el país deberían realizarse unas 5 mil pruebas diarias. Entre más pruebas se hacen, más informados estaremos respecto al nivel de contagio”, señaló.