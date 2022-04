Menor de 14 años se cae y muere atropellado por un bus en SPS

“Mi niño me lo trajeron para acá, sus compañeritos me lo trajeron, él siempre se venía para acá porque ellos me le decían que se viniera”, relató entre llanto la progenitora.

No obstante, de un momento a otro cayó del bus cuando iba en marcha y por la velocidad que llevaba el conductor no pudo detenerse a tiempo, por lo que lo atropelló y el menor quedó en el pavimento.

You May Also Like