Menor hondureño de 14 años muere ahogado en Río Grande

El padrastro de los jóvenes logró hablar con la hermana del hondureño, quien aún está en custodia. “Nos metimos todos juntos. Íbamos bien. El agua nos llegaba arriba de la cintura. Yo le gritaba a Christopher y él no me contestaba. Y ya no lo volví a ver”, expresó.

“Solo vio cuando la corriente se lo llevó. Cuando ella volteó otra vez, ya mi hijo no estaba. No estaba en el agua”, indicó la madre del hondureño de lo que su otra hija le relató.

