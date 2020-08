Mesa multisectorial de acuerdo con la fase II de la reapertura económica

El representante de la industria de la maquila aseguró que se cuenta con las condiciones para realizar la transición a la fase 2 del reinicio en las principales ciudades, no obstante, aceptó que la propuesta no ha sido discutida.

“Ya no se discute si estamos o no de acuerdo, todos estamos de acuerdo en la necesidad de abrir los fines de semana, porque desde el punto de vista epidemiológico, no tiene sentido hacer interrupción los viernes y tener un descanso sábado y domingo”, argumentó el exfuncionario.

