México ahora se pone a prueba con Canadá, que busca la cima en la Concacaf

Los canadienses, dirigidos por el británico John Herdman, son la única selección que no ha perdido en el octagonal y recibirán a su criticado rival en el Estadio de la Mancomunidad de Edmonton, que se ha convertido en un verdadero fortín. Los dirigidos por Martino sufrieron el viernes su tercera derrota seguida ante su archirrival y debieron resignarse a compartir la cima, aunque tienen un saldo goleador inferior. Para Martino el sábado aumentaron los inconvenientes pues debió liberar de la concentración al defensa Héctor Moreno, quien no se recuperó a tiempo de una lesión muscular. Martino se quedará sin un defensa central, una de las posiciones que más problemas le han causado en los últimos duelos eliminatorios de los mexicanos. Estados Unidos, que con su victoria por 2-0 sobre el Tri en Cincinnati alcanzó en el liderato, visitará en el estadio de La Oficina en Kingston a una Jamaica necesitada de tres puntos para seguir recuperando terreno después de ser colista. Costa, Rica que sufre la ausencia por lesión de su capitán y referente Keylor Navas, ya pasó la página de la derrota agónica ante Canadá y en un partido de necesitados se verá las caras con Honduras, colista del octogonal final. Será un duelo con dos entrenadores colombianos en los banquillos, Luis Fernando Suárez en Costa Rica y Hernán Darío Gómez en Honduras. Panamá, que con once puntos es dueño del cuarto puesto, cuyo premio de consolación es jugar la repesca por un cupo en Catar, se las verá con El Salvador, que con solo seis unidades ocupa el penúltimo lugar.

