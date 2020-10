Microbuses exigen al Gobierno permisos para volver a trabajar

Añadió que tienen conocimiento que la comisionada presidenta del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Pyubani Williams, será sustituida por otro comisionado y si eso pasa, y ella no deja nada firmado, estarían otra vez en cero y a eso es lo que no quieren llegar ya que tienen mucho tiempo de estar negociando que se les permita la legalización.

“El motivo de andar en la calle no es porque a Pompilio Coello se le antoje o que ande alborotando gente, esta cuestión es de hambre, de necesidad, se los venimos diciendo señores, son ocho meses en los que la gente no tiene que llevar a su casa”, arguyó.

