Migración reporta incremento en el tránsito de migrantes irregulares por Honduras

El Instituto Nacional de Migración (INM) a través de su directora, Carolina Menjívar, reportó este martes que durante el primer trimestre del 2021 han observado un incremento en el tránsito de migrantes irregulares por Honduras.

“Estamos observando un incremento en el tránsito de migrantes irregulares por Honduras, que para el 2020 producto de la pandemia y otras medidas que tomaron los Gobierno tanto de transito como destino habían disminuido considerablemente, pero no obstante durante el primer trimestre de este año ya comenzamos a ver movimiento de haitianos, cubanos, y de otras nacionalidades extracontinentales como de Sierra Leona, Congo, incluyendo también una cierta población de nicaragüenses”, informó Menjívar.

En ese sentido, la funcionaria señaló que es preocupante que vaya en aumento la migración irregular por todos los riesgos asociados y porque los Gobiernos han sido enfáticos con el cierre de fronteras.

“Lo preocupante con esto, es que además de los riesgos asociados a la migración irregular, lo enfático que han sido los Gobiernos y los presidentes de los países del Norte que son de destino, que no tienen fronteras abiertas, que no están dejando ingresar migrantes irregulares, que no dejaran pasar niños no acompañados”, dijo.

Asimismo, expresó que, “producto de la migración irregular hay una gran cantidad de aprensiones en la frontera Sur entre Estados Unidos y México de personas de diferentes nacionalidades, cuyo destino finalmente es la deportación a sus países de origen con la doble o triple particularidad que hay con el alto contagio de la pandemia”.

Según datos del INM, en 2019 hubo un tránsito de 34,206 migrantes, en el 2020 durante todo el año fueron 8,154, que representa una baja del 76% por la pandemia y producto de las medidas que se tomaron por parte de los Gobiernos, y en lo que va del 2021 se reportan 2, 454 migrantes de las nacionalidades mencionadas anteriormente y si se mantiene la tendencia las estadísticas podría aumentar.