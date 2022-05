Motagua consigue la copa 18

Real España tenía claro su objetivo, que por imposible que parecía, lo intentó de inicio a fin, tanto que Motagua no ha jugado un gran partido, por momentos todo conspiraba para que los locales lograran la hazaña. En el primer tiempo se vio la mejor versión en el campo ante un rival moribundo que no lograba hasta entonces, al menos acercarse al nivel que mostró en le primer partido en Tegucigalpa.

