Muere en Teherán por COVID-19 el ex embajador de Irán en el Vaticano

El ex embajador de Irán en el Vaticano Seyyed Hadi Khosroshahi murió este jueves tras contraer coronavirus en el hospital Masih Daneshvari de Teherán. Los medios iraníes, que dieron a conocer la noticia junto a la agencia estatal IRNA, no especificaron sobre el estado de salud en que se encontraba .

