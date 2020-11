Mueren 13 personas en los últimos días por COVID-19 en el Leonardo Martínez

Cabe resaltar que el total acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia, asciende a 584 pacientes, únicamente en ese centro asistencial sampedrano, de las cuales 366 han dado positivos por la enfermedad, 48 personas negativas, que murieron en el hospital, pero no murieron por el COVID-19 y hay 170 muestras que no se sabe las causas de muerte.

