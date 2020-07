Mueren de manera misteriosa 350 elefantes en Botswana

“Nos enfrentamos a un hecho sin precedentes”, afirma Niall McCann. Hemos visto muertes masivas por ántrax o cianuro, pero no de esta escala. Hemos visto cómo la sequía segaba la vida de cientos de ejemplares hace décadas, pero nunca habíamos detectado una mortalidad tan elevada en tan poco tiempo. Que todavía no sepamos la causa lo convierte en un hecho todavía más preocupante”.

Las causas de este acontecimiento son todavía un misterio, pues el Gobierno de Botswana todavía no ha analizado las muestras de los animales “algo muy criticado por los conservacionistas”, por lo que hasta la fecha no se dispone de información suficiente sobre lo ocurrido.

