Mujeres emprendedoras se reinventan durante la pandemia para salir adelante

Mujeres emprendedoras hondureñas han buscado una manera de cómo reinventarse durante la pandemia y también han brindado una ayuda a los que más necesitan.

Debido a los cambios de hábito y rutina así como el impacto económico a raíz de la cuarentena, emprendedoras han llegado a encontrar soluciones y a través de las herramientas tecnológicas impulsan sus negocios.

Es el caso de Patty Reyes que tienen una tienda de comestibles llamado Go Market y Sara Gutierrez tiene una empresa hondureña llamada Naturalness que venden productos orgánicos.

La idea de vender en línea surge por necesidad, tanto para el consumidor como para los vendedores que en muchos casos han tenido problemas con los grandes supermercados mandan marcas o productos caros o equivocados.

Go Market se muestra como una alternativa que ayudan a los hondureños para que se abastezcan de alimentos.

Mientras que la emprendedora Sara Gutierrez, incursiona con productos naturales y orgánicos como cremas corporales, para el pelo, cara, jabones y aceite de coco.

Gutierrez cuenta que la idea nació mientras conversaba con su prima sobre cremas y la pasión que compartían sobre la belleza.

“Nos dimos cuenta que esas cosas eran aprobadas en animales, las pruebas que realizaban en laboratorios que morían y no queríamos apoyar eso”, expresó.

“Además viendo lo orgánico, vimos que acá los productos son para un segmento de clase alta. Nosotros vimos esa oportunidad en el mercado de hacer productos orgánicos a un precio justo”.

Pero el camino no ha sido fácil para estas emprendedoras, Reyes cuenta que algunas empresas les han cerrado las puertas y algunos productos no se han podido vender. Además de que en Honduras no hay una cadena de precios estable afectando la competencia.

“El principal reto fue el abastecimiento de los productos, lamentablemente en Honduras no hay una cadena de precios que se respete para los clientes y en muchas ocasiones me encontré que el proveedor me envía mas caro que un mercado tradicional. No hay un diferenciación en la cadena de clientes y uno queda fuera de competencia porque no puedo vender más caro”, explica Reyes.

El negocio de Sara Gutierrez, una mujer joven de 23 años no es solo vender productos orgánicos a las personas, también ha decidido ir más allá e impulsar a otros emprendedores hondureños.

“Quisimos abrir este espacio de venta para cualquier emprendedor de Honduras y cualquier emprendedor que venda productos orgánicos y libre de crueldad animal es bienvenido en nuestra plataforma. Tenemos como meta impulsarlos a ellos y utilizar las herramientas y plataformas que tal vez desconocen o no saben utilizarlos al cien por ciento para ayudarles a generar ingresos, y no engañar al consumidor hondureño”, dijo Gutierrez.

La pandemia y el confinamiento está afectando a muchos negocios, empleados que se encuentran suspendidos y otras personas han perdido sus trabajos con familias que alimentar.

“No es fácil pero el llamado es a todas las mujeres, todas las familias se han visto afectadas en la pandemia, muchas han perdido su empleo, están en peligro de suspensión y vienen muchas crisis emocionales y tener problemas en casa pero la idea es reinventarse no dejarnos vencer por la situación. no es fácil pero hay que salir adelante para sacar adelante las familias, al país y por nosotras mismas”, motiva Reyes.

Asimismo, Gutierrez brindó otro mensaje de aliento para no rendirse aun en tiempos difíciles.

“Queremos animar e incentivar a todas las personas que están pensando en poner su propio negocio, que lo hagan. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son difíciles pero se puede lograr, se trata de invertir tiempo y esfuerzo. Con solo dar el primero paso podemos estar cerca de la meta.