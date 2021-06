Nasry Asfura se declara en contra de las ZEDEs

El presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura, manifestó este viernes que está en contra de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs) si estas violan la Constitución y le hacen daño a Honduras. “si algo viola la Constitución o hay algún daño en eso, no es bueno para el país. Yo no soy diputado, ellos sabrán tomar sus decisiones, yo no soy la persona que gobierna, simplemente soy un alcalde”.

Asfura mencionó que los políticos están para servir y trabajar por el pueblo hondureño. El candidato presidencial oficialista, prometió que luchará contra la corrupción como siempre lo ha hecho. “Cuando soy el encargado de gerenciar y algo no me gusta y no anda bien, inmediatamente corrijo, quito y pongo orden en las cosas”, advirtió.

Se comprometió “al mil por mil” para sacar a los corruptos de la administración público. “En la Alcaldía he demostrado desde el 25 de enero de 2014 el buen manejo de los fondos. En Tegucigalpa hemos manejado bien los fondos”, aseguró.